2019/09/18 | 11:57

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مجلس بغداد يكشف عن وقت اعلان تعيينات التربية ويوضح حقيقة القرعة الماضية

كشف مجلس محافظة بغداد، اليوم الأربعاء، عن وقت اعلان نتاج التعيينات

للأسماء المتقدمة على ملاك التربية، موضحا حقيقة القرعة التي اجريت

أمس الثلاثاء.وقال عضو المجلس، جواد الدلفي، في حديث صحفي، ان "الأسبوع المقبل سيتم

اعلان نتائج تعيينات التربية والتي تكون حسب المفاضلة"، مبينا ان

"القرعة التي اعلن عنها بالأمس القريب كانت خاصة بموظفي الخدمة من

سائقي السيارات والحراس والتي أتت بحسب الخبرة والكفاءة".وبين ان "النسب المخصصة لذوي الشهداء هي 10% في حين أعطي 15%

لحملة الشهادات العليا، فضلا عن إعطاء نسبة 6% للمحاضرين من

التعيينات"، مؤكدا انها " تتم بطريقة المفاضلة الخاصة بالتنافس بحسب

الدرجات التي تعتمد على سنة التخرج والمعدل والمحاضر".

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