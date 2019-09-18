2019/09/18 | 11:57

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رئاسة كردستان تكشف تفاصيل الاجتماع مع وفد بغداد

كشفت هيئة رئاسة إقليم كردستان، تفاصيل الاجتماع مع وفد بغداد.وذكرت رئاسة الاقليم في بيان، إن "رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني

ورئيس الجمهورية برهم صالح صالح أكدا على توطيد علاقات أربيل – بغداد

ومواصلة الحوار لحل المشاكل على أساس الدستور".وبينت الرئاسة، أن "ذلك جاء في اجتماع جرى مساء امس، في أربيل بمشاركة

هيئة رئاسة برلمان كردستان ونائبي رئيس إقليم كردستان، ورئيس الوزراء

ووزير المالية العراقي فؤاد حسين، وعدد من مسؤولي حكومة إقليم

كردستان".وتابعت، أنه "جرى التباحث حول المسائل المهمة بين الحكومة الاتحادية

وحكومة إقليم كردستان، وبصورة خاصة مسائل الموازنة العامة الاتحادية

العراقية للعام المقبل، والمادة ١٤٠ الدستورية، وصياغة القوانين،

وتهديدات ومخاطر الإرهاب والتطرف".وأشارت إلى، أنه "جرى خلال الاجتماع التأكيد على وحدة صف الأطراف

الكردستانية في العراق والقوى العراقية والعمل المشترك بينهم وتوحيد

الكلمة فيما يتعلق بالقضايا المصيرية، والتقدم بعلاقات أربيل –

بغداد".

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