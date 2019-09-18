الاختفاء القسري بين السيادة والتدويل

2019/09/18 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عبد الخالق الشاهر كنت قد نشرت مقالا عن قدسية السيادة الوطنية عام 1984على صفحات مجلة الركن فالسيادة الوطنية كما نعلم مفهوم ظهر ولاقى قبولا ورواجا مع ظاهرة الدولة القومية ،...أكمل القراءة ←

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