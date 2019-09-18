روحاني : الهجوم على منشآت النفط السعودية يعتبر “انذارا”

2019/09/18 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :بشرى صابر

وصف الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، الهجوم على منشآت النفط السعودية بأنه “إنذار”.

ونقلت وكالات أنباء إيرانية عن روحاني القول “اليمنيون هاجموا منشأتي النفط السعوديتين على سبيل الإنذار”.

وتابع الرئيس، خلال اجتماع الحكومة، “اليمنيون لم يبدأوا الحرب في المنطقة، بدأتها السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية”.

وأضاف “اليمنيون لم يقصفوا مدرسة أو مستشفى في السعودية وإنما قصفوا مقراً صناعيا كي يحذروا العدوان السعودي”.

كما ألقى روحاني باللائمة على واشنطن والتحالف العسكري الذي تقوده السعودية في بدء صراع في المنطقة.

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