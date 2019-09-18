2019/09/18 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :بشرى صابر

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاربعاء، القاء القبض على متاجرين ومتعاطي مواد مخدرة في مناطق متفرقة من العاصمة.

وذكرت القيادة، إن "القوات الأمنية في عمليات بغداد، تمكنت من القاء القبض على اربعة متهمين بينهم امراءه في منطقة الدورة وبحوزتهم عدد من الأسلحة وكمية متنوعة من المواد المخدرة وأدوات التعاطي ونقود مزورة ومجموعة من الهويات والمستمسكات والجوازات من قبل قوة مشتركة مع مفرزة نجدة الدورة".

واضافت، ان " قوة أخرى، تمكنت من اعتقال اربعة متهمين في منطقة المشتل وبحوزتهم كمية من مادة الكرستال المخدرة وأدوات التعاطي، فيما تمكنت قوة من القاء القبض على متهم في منطقة الأساتذة في جانب الكرخ وبحوزته كمية من مادة الكرستال المخدرة".

واشارت الى، ان "قوة اخرى تمكنت من القبض على متهم في منطقة السيدية بالجرم المشهود وبحوزته كيس يحتوي على مادة الكرستال المخدرة، وفي السياق ذاته تمكنت قوة مشتركة مع مكتب مكافحة اجرام حي العامل من القاء القبض على متعاطي مواد مخدرة بالجرم المشهود في منطقة حي العامل"، موضحة انه "تم تسليم الملقى القبض عليهم الى الجهات المختصة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تلقي القبض على متاجرين ومتعاطي مواد مخدرة في بغداد) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تلقي القبض على متاجرين ومتعاطي مواد مخدرة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).