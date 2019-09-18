2019/09/18 | 12:01

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عاجل | وكالة الأنباء الإيرانية: قد لا يتوجه روحاني وظريف إلى اجتماعات الأمم المتحدة لعدم صدور تأشيرتي دخول لكليهما

عاجل | وكالة الأنباء الإيرانية: قد لا يتوجه روحاني

وظريف إلى اجتماعات الأمم المتحدة لعدم صدور تأشيرتي دخول

لكليهما

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