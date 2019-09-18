وزارة التربية تعلن جدول الامتحانات العامة الدور الثالث للفروع والتخصصات المهنية

2019/09/18 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، جدول الامتحانات العامة الدور الثالث للفروع والتخصصات المهنية للعام الدراسي 2018-2019.وذكر بيان للوزارة وتلقته وكالة صدى، ان “الامتحانات ستبدأ يوم الثلاثاء الموافق 1/10 وتنتهي يوم الاربعاء الموافق 9/10/2019 لكافة الفروع والتخصصات المهنية”.واوضحت انه “في حال صادفت عطلة رسمية خلال ايام الامتحانات فينقل امتحان ذلك اليوم الى اليوم الذي

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