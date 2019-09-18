جنايات بابل: السجن المؤبد لمدان بقتل شقيقته

2019/09/18 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس قضت محكمة جنايات بابل حكما اليوم الاربعاء بالسجن المؤبد ضد مدان بقتل شقيقته أمام محكمة المحاويل شمالي المحافظة.وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه أن “الهيئة الأولى في محكمة جنايات بابل نظرت قضية مدان أقدم على قتل شقيقته بواسطة بندقية صيد أمام محكمة المحاويل

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