2019/09/18 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس ذكرت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية أن الرئيس حسن روحاني قال اليوم الأربعاء إن الاتهامات الأمريكية لإيران بالمسؤولية عن الهجمات التي استهدفت منشأتي نفط سعوديتين تهدف لزيادة الضغط على طهران.ونقلت الوكالة عن روحاني قوله ”بينما يمارسون ضغطا نفسيا واقتصاديا على الشعب الإيراني (عبر العقوبات) فإنهم يريدون فرض ضغوط قصوى على إيران

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روحاني: أمريكا تحاول الضغط عبر اتهامنا بالهجوم على منشأتي النفط وكالة خطوة برس.

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