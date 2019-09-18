الموارد المائية تباشر باعمال صيانة السداد الفيضانية في البصرة

2019/09/18 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت وزارة الموارد المائية، اليوم الاربعاء، بأعمال صيانة وتاهيل السداد الفيضانية في محافظة البصرة بهدف حماية الاراضي الزراعية والحقول النفطية.وذكر بيان لهيئة انعاش الاهوار تلقته وكالة صدى الاعلام، أن “وزارة الموارد المائية متمثلاً بمديرية الموارد المائية في محافظة البصرة ودائرة انعاش الاهوار والأراضي الرطبة وشركة الرافدين العامة لتنفيذ السدود وشركة العراق العامة لتنفيذ مشاريع

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