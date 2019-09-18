روحاني: الهجوم على منشآت النفط السعودية يعتبر “تحذيرا”

2019/09/18 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، الهجوم على منشآت النفط السعودية بأنه “إنذار”.ونقلت وكالات أنباء إيرانية عن روحاني القول “اليمنيون هاجموا منشأتي النفط السعوديتين على سبيل الإنذار”.وتابع الرئيس، خلال اجتماع الحكومة، “اليمنيون لم يبدأوا الحرب في المنطقة، بدأتها السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية”.وأضاف “اليمنيون لم يقصفوا مدرسة أو مستشفى […]

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