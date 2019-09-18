اموال النفط “بجيب” مسرور

2019/09/18 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:حسن حامد سرداح في كل مرة تفاجئنا السلطات الحاكمة في اقليم كردستان بخطوات جديدة “تكشر” من خلالها عن انيابها التي تغرسها منذ 2003، في جسد بغداد بسبب “التراخي” الذي يمارسه...أكمل القراءة ←

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