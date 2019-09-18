أدوار غائبة

2019/09/18 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي علي في قانون الغاب حيث أجناس الحيوانات كثيرة، تتنوع القدرات فيما بينها في الدفاع عن النفس، إلا أن القاسم المشترك الذي يجمعها هو عنصر القوة، وبذا يكون البقاء في...أكمل القراءة ←

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