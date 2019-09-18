عبد المهدي قريباً الى الولايات المتحدة

2019/09/18 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد كشف مستشار رئيس الوزراء عبد الحسين الهنين ، عن اهم اجندة زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى جمهورية الصين ، التي تبدأ الخميس المقبل، مؤكدا ان التوجه المقبل سيكون نحو الولايات المتحدة لتوقيع عقود بعد ان فتح العراق الأبواب مع الجوار والاشقاء.وقال الهنين في تصريح صحفي ان “رئيس الوزراء ...

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