2019/09/18 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد الناطق باسم الداخلية، اللواء سعد معن، الأربعاء، بإلقاء القبض على أحد منفذي الدكة العشائرية في ميسان.

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