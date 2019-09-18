في بابل.. السجن المؤبد لمدان بقتل شقيقته

2019/09/18 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بابلقضت محكمة جنايات بابل حكما بالسجن المؤبد ضد مدان بقتل شقيقته أمام محكمة المحاويل شمالي المحافظة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه أن “الهيئة الأولى في محكمة جنايات بابل نظرت قضية مدان أقدم على قتل شقيقته بواسطة بندقية صيد أمام محكمة المحاويل بعد خلاف عائلي”.

وأضاف أن “المجنى عليها أقامت علاقة مع قريبها وتزوجته وهجرت منزلها على الرغم من رفض ذويها، ما أدى الى نشوب خلافات عائلية تطورت الى دعاوى قضائية في محكمة المحاويل”.

وتابع أن “محكمة الجنايات أكملت جميع إجراءات الاستماع الى اقوال الشهود والمدعين بالحق الشخصي بحضور الادعاء العام ووكيل الدفاع، وقررت الحكم بالسجن المؤبد استنادا الى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات بعد تنازل المدعين بالحق الشخصي والد ووالدة وزوج المجنى عليها، وكون المتهم لم يرتكب أية جريمة سابقاً”.

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