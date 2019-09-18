النزاهة تسترجع 135 مليون دولار لمصلحة وزارة النفط

2019/09/18 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة، اليوم الاربعاء، أن مجموع المبالغ التي تم استرجاعها لخزينة الدولة، نتيجة أعمال التحري والتدقيق الخاصة بموضوع المُخالفات الحاصلة بعقود شركة توزيع المنتوجات النفطية مع شركتين استثماريتين بلغ أكثر من (135) مليون دولار أمريكي.

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