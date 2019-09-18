اقليم كوردستان يحظر استيراد عسل النحل

2019/09/18 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة اقليم كوردستان حظر استيراد مادة عسل النحل الغذائية استجابة لطلب تقدم به نحالون في الاقليم.

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