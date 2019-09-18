المنافسة تزداد شراسة.. نتائج تكشف

2019/09/18 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة :سومر نيوز

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ومنافسه الرئيسي بيني غانتس "مت...

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