2019/09/18 | 12:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة أن مجموع المبالغ التي تم استرجاعها لخزينة الدولة؛ نتيجة أعمال التحري والتدقيق الخاصة بموضوع المُخالفات الحاصلة بعقود شركة توزيع المنتوجات النفطية مع شركتين استثماريتين بلغ أكثر من (135,000,000) مليون دولار أمريكي.وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة عبر بيان وتلتقه وكالة صدى، إن جهودها أثمرت عن استرجاع مبلغ (85,492,886) مليون دولارٍ لمصلحة شركة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة النزاهة تسترجع 135 مليون دولار لمصلحة وزارة النفط وكالة صدى الاعلام للانباء.

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