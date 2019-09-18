“بالوثائق”.. برلمانية تبتز دوائر حكومية للاستيلاء على ارض في اغلى منطقة تجارية ببغداد

2019/09/18 | 12:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق تمكن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية بالتنسيق والتعاون مع عدد من دوائر الوزارة ،اليوم الأربعاء، من ايقاف اجراءات الاستيلاء على عقار في منطقة المنصور (شارع الاميرات) تقدر مساحته ب (٢٥١٨١) متر مربع وبقيمة تقديرية تصل الى اكثر من (100)مليون دولار .وذكر بيان لمكتب المفتش العام تلقت “يس عراق” نسخة منه، ان […]

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