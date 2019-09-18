2019/09/18 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، الأربعاء، أنها ستقوم بتفجير مسيطر عليه لمخلفات حربية تابعة لتنظيم “داعش” شرقي العاصمة.وقالت القيادة في بيان وتلقته وكالة صدى، إن “الجهد الهندسي في فرقة المشاة الحادية عشر سيقوم بعد قليل بتفجير مسيطر عليه لكدس من المخلفات الحربية لعصابات داعش الارهابية في معسكر حماد شهاب شرقي بغداد، لذا نسترعي انتباه المواطنين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفجير مسيطر عليه شرقي بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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