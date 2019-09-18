ارتفاع باكثر من دولار بسعر نفط سلة اوبك

2019/09/18 | 12:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت اسعار نفط سلة / اوبك / ارتفاعا باكثر من دولار في تعاملاتها اليومية الى / 67.89/ دولارا للبرميل الواحد.وذكرت نشرة الامانة العامة لمنظمة الاقطار المصدرة للنفط / اوبك / الصادرة اليوم، ان ” سعر نفط /اوبك/ بلغ / 67.89/ دولارا للبرميل الواحد مقارنة بـ/66.43/ دولارا للبرميل ليوم الجمعة الماضي “.وجاءت هذه الزيادة […]

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