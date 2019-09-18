2019/09/18 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية المرور العامة، الاربعاء، ان المحاسبة على اجازات السوق ستبدأ اعتبارا من الاول من تشرين الثاني المقبل.وقال مدير العلاقات والاعلام في المديرية العميد عمار وليد في حديث لـ السومرية نيوز واطلعت عليه وكالة صدى، ان “مدير المرور العام وجه بان تكون المحاسبة على اجازات السوق في الاول من تشرين الثاني المقبل”.واضاف ان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور العامة:المحاسبة على اجازات السوق ستبدأ اعتبارا من الاول من تشرين الثاني المقبل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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