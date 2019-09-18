2019/09/18 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت الأسهم الأوروبية يوم الأربعاء مدفوعة بتراجع شركات السلع الفاخرة، بينما يظل الحذر ينتاب المستثمرين بشأن القيام برهانات كبيرة قبيل خفض متوقع على نطاق واسع لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركز

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض أسهم أوروبا مدفوعة بتراجع شركات السلع الفاخرة ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض أسهم أوروبا مدفوعة بتراجع شركات السلع الفاخرة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).