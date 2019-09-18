2019/09/18 | 12:28

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الإمام الخامنئي يشيد بالخدمات التي يقدمها أصحاب المواكب الحسينية في العراق

أشاد قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي بالخدمات التي يقدمها

أصحاب المواكب الحسينية في العراق.

الإمام الخامنئي ولدى إستقباله حشداً من أصحاب المواكب والهيئات

الحسينية في العراق أعرب عن شكره العميق لأصحاب المواكب وعلماء

الدين والمسؤولين العراقيين لتوفيرهم الأمن والخدمات في الزيارة

الأربعينية ، وأكد الإمام الخامنئي أن تعامل المواكب مع زائري

الأربعينية لا مثيل لها في العالم كما أن مسيرة الأربعينية لا نظير

لها في التأريخ ، وأضاف أن مسؤولية الجميع اليوم تعريف العالم

بالإمام الحسين عليه السلام ومنطقه في الدفاع عن الحق والصمود بوجه

الظلم والطغيان ، مبيناً أن رسالة الإمام الحسين عليه السلام هي

رسالة إنقاذ للعالم والزيارة الأربعينية العظيمة تتولى نشر هذه

الرسالة وينبغي تقويتها ، وأشار إلى أن أعداء الإسلام يستخدمون

أنواع السلاح والأساليب لمحاولة ضرب الإسلام وخاصة مسيرة

الأربعينية.

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