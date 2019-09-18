الحكمة تنفي وجود أي طلب رسمي لإستجواب عبد المهدي

2019/09/18 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادنفى النائب عن كتلة الحكمة النيابية، حسن فدعم، الاربعاء، وجود طلبات رسمية لاستجواب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مشيراً الى استجواب 7 وزراء بيهم وزير الاتصالات.

وقال فدعم لـ”كلكامش”، إن “رئيس الوزراء لم يُقدم بحقه أي طلب رسمي لإستجوابه”.

وبين ان “هناك طلبات برلمانية لاستجواب سبعة وزراء”، مشيراً الى ان “الوزراء هم كل من: (الزراعة، النقل، الصناعة، المالية، النفط، الكهرباء والاتصالات)”.

وتابع بأن ” تيار الحكمة مع التعديل الكابينة الوزارية”.

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