الحقيقة وراء

2019/09/18 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

كشف مسؤول رفيع في الحكومة، اليوم، سبب تأخر زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى واشنطن.

وقال المسؤول، إن "جدول زيارات عبد المهدي في الوقت الحالي لا يتضمّن واشنطن ولا أي دولة أخرى، بسبب انشغاله بملفات داخلية مهمة".

وأوضح، أن "الحديث عن إلغاء الزيارة من قبل الأميركيين غير صحيح كون...

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