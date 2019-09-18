قائد الثورة الاسلامية شاكرا العراقيين: لقد عززتم التلاحم والتكاتف مع الشعب الايراني خلال زيارة الاربعين

2019/09/18 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال قائد الثورة خلال لقاءه جمع من اصحاب المواكب الحسينية من العراقيين، نحن" اليوم بحاجة لتعريف العالم بالإمام الحسين عليه السلام ومنطقه بالدفاع عن الحق والصمود بوجه الظلم والطغيان"، معربا، عن" شكره العميق للمواكب وعلماء الدين والمسؤولين العراقيين لتوفيرهم الأمن والخدمات في زيارة الأربعين".واضاف، ان" تعامل المواكب مع زوار أربعينية الإمام الحسين "لامثيل له في العالم" كما أن مسيرة الأربعين "لانظير لها في التاريخ".واوضح، ان" الشعب العراقي عزز التلاحم والتكاتف مع الشعب الايراني خلال زيارة الاربعين".ونوه قائد الثورة في كلمة الى ان" اعداء الاسلام يستخدمون انواع السلاح والاساليب لمحاولة ضرب الاسلام وخاصة مسيرة الاربعين".ودعا قائد الثورة الى تعريف ونقل مراسم الاربعين لجميع العالم لأنها تعتبر حضارة الاسلام".واشار، الى ان" المرجعية في العراق وبتكاتف الشباب ووعيهم وبطولتهم قادرون على ايصال بلدهم الى ذروة العز".انتهى..م.م

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