ميناء المعقل يستقبل معدات ومواد احتياطية عائدة لشركة ابن ماجد لصيانة جسر التنومة وسط البصرة

2019/09/18 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل ميناء المعقل معدات ومواد احتياطية عائدة لشركة ابن ماجد لغرض صيانة جسر التنومة وسط البصرة .وذكر مدير الميناء اعبد الرضا خالد دريس بحسب بيان لشركة الموانئ” أن ميناء المعقل سيكون الانطلاقة الاولى لشركة ابن ماجد بعد الاتفاق مع الشركة على تهيئة رصيف 13 في ميناء المعقل لاستقبال المعدات والمواد الاحتياطية لإعادة تأهيل جسر […]

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