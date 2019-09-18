المرشد الايراني يشكر اصحاب المواكب العراقية نيابة عن الشعب الايراني

2019/09/18 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل المرشد الايراني اية الله علي خامنئي يوم الاربعاء اصحاب المواكب والهيئات الحسينية في العراق، بحسب ما افادته وسائل اعلام ايرانية رسمية.وقال السيد الخامنئي خلال اللقاء "أتقدّم لكم يا أصحاب المواكب في أيام الأربعين بالشكر من أعماق قلبي ونيابة عن الشعب الإيراني لما تبذلونه من أقصى حدود الكرامة والمودّة، وأيضاً من الشعب العراقي العظيم والمسؤولين العراقيين الذين مهّدوا الأرضية وبسطوا الأمن ومن العلماء ومراجع العراق العظام".

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