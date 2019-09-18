خامنئي:شكرنا العميق للعراق لتوفيره الأمن والخدمات في زيارة الاربعين

2019/09/18 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب قائد الثورة الاسلامية في ايران السيد علي الخامنئي، عن “شكره العميق للمواكب وعلماء الدين والمسؤولين العراقيين لتوفيرهم الأمن والخدمات في زيارة الأربعين”.وقال السيد الخامنئي خلال استقباله المواكب والهيئات الحسينية في العراق ان “الإمام الحسين عليه السلام ومنطقه بالدفاع عن الحق والصمود بوجه الظلم والطغيان” مشراً الى ان “تعامل المواكب مع زوار أربعينية الإمام الحسين

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