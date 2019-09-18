رفع مشروع قانون هيئة التصنيع الحربي الى رئاسة مجلس النواب

2019/09/18 | 12:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

عقدت لجنة الامن والدفاع النيابية اجتماعا لمناقشة الاسراع بتشريع عدد من القوانين المهمة.

وقال بيان صادر من النائب عدنان الاسدي، تلقته العهد نيوز، اليوم

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