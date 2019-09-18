الكربولي: دعوة اعضاء بمجلس نينوى لتصحيح المسار خطوة شجاعة وندعمها

2019/09/18 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عد رئيس كتلة الحل النيابية، محمد الكربولي، الاربعاء، قيام أعضاء في مجلس محافظة نينوى بالدعوة لتصحيح المسار في المحافظة "خطوة شجاعة".

وقال الكربولي في تغريدة بموقع تويتر "خطوة شجاعة تخطوها الأغلبية من أعضاء مجلس محافظة نينوى بالدعوة لتصحيح المسار والنهوض بالواقع السياسي والإداري والخدمي للمحافظة".واضاف الكربولي "نحن داعمون لكل جهد وطني شريف ينقذ المحافظة من واقعها البائس،، لا تخشوا من احدٍ ولا تخضعوا للتهديد، فلن يصح سوى الصحيح".انتهى

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