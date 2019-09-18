السيد عمار الحكيم: المعارضة حق دستوري وسياسي وهدفها تشخيص الأخطاء

2019/09/18 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، ان المعارضة السياسية حق دستوري.

وذكر بيان لمكتبه تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان السيد عمار الحكيم "استقبل السفير الايطالي في بغداد {برونو انطونيو باسكوينو} مستجدات الاوضاع السياسية والاقتصادية في العراق والمنطقة والعلاقات الثنائية بين العراق وايطاليا".وبين السيد عمار الحكيم خلال اللقاء "طبيعة المعارضة السياسية" مؤكداً أنها "حق دستوري وسياسي وبأطر قانونية نهدف من خلالها الى تصويب المسار وتشخيص الاخطاء ودعم النظام السياسي".وثمن "دعوة السفير الايطالي لنا لحضور اجتماعات قمة البحر الابيض المتوسط التي ستعقد قريبا في ايطاليا ووعدنا بدراسة الأمر".انتهى

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