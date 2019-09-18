الاعلام الامني: 81 بالمئة من اخبار داعش كاذبة

2019/09/18 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني، الاربعاء، نسبة ٨١ بالمئة من اخبار داعش كاذبة كاذبة وان النسبة المتبقية من الاخبار ليست ذات قيمة.

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