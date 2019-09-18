اعتقال عدد من المتهمين بحوزتهم مادة الكرستال المخدرة في بغداد

2019/09/18 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية نجدة بغداد، الاربعاء، القاء القبض على عدد من المتهمين بحوزتهم مادة الكرستال المخدرة في مناطق متفرقة من العاصمة.

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