القوة الجوية يسعى لرفع معنوياته للقاء السالمية الكويتي من بوابة الحدود

2019/09/18 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المدرب المساعد لفريق القوة الجوية علي عبد الجبار ان احراز اول ثلاث نقاط في انطلاق المنافسة المحلية سيكون له اثر ايجابي على الفريق خصوصا وان كتيبة الصقور تنتضرها مباراة مهمة في البطولة العربية.

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