اليوم.. دوري الكرة الممتاز ينطلق باقامة 6 مباريات

2019/09/18 | 12:52

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بغداد :سومر نيوز

تنطلق منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم لموسم 2019/ 2020، مساء اليوم الاربعاء، باقامة 6 مباري...

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