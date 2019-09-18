الأسدي: لن نصوت على الدرجات الأمنية الخاصة دون الاطلاع على اسماء المرشحين

2019/09/18 | 12:52

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بغداد :سومر نيوز

أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عدنان الاسدي، الأربعاء، أن لجنته لن تصوت على الدرجات الخاصة في وزا...

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