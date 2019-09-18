"فائق الشيخ" لــ "قاسم سليماني" .. أهنئك على رفع الحصانة عني .. !

2019/09/18 | 12:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

اتهم النائب في البرلمان العراقي، فائق الشيخ علي، اليوم، قائد فيلق القدس، قاسم سليماني بالدفع باتجاه رفع الحصانة عنه.

وقال في تغريدة كتبها على حسابه في "تويتر": "رسالة لا أنتظر جوابها..



يعني وَنْ وَيْ!..



الأفخم الأكرم الجنرال قاسم سليماني المحترم: أهنئك من كل قلبي على النصر الذي حقق...

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