2019/09/18 | 12:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

المتهم محمد جعفر الذي يعمل سكرتيرا للنائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف والذي تربطه بها صلة قرابة "ابن شقيقها" اتهم في وقت سابق بالابتزاز والحصول على رشوة وهو ما أقره بخط يده في محكمة توقيع الرصافة.

كشفت إفادته بعد ضبطه من قبل قوة أمنية تابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلي...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اخلاء سبيل ابن شقيق "نصيف" .. بالرغم من ثبوت "الرشوة" ..!!) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اخلاء سبيل ابن شقيق "نصيف" .. بالرغم من ثبوت "الرشوة" ..!!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).