2019/09/18 | 12:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القادسية / خطوة برس اعلنت شرطة الديوانية اليوم الاربعاء أن مراكزها القت القبض على ٥ مطلوبين بقضايا مختلفة في المحافظة.وذكر بيان للشرطة تلقت “خطوة برس” نسخة منه أن “دوريات مركز الإصلاح وسومر والزوراء وقسم الأسرة والطفل القت القبض على ٥ متهمين وحسب مذكرات أوامر إلقاء القبض الصادرة من القضاء كونهم مطلوبين بقضايا تخص التشاجر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على خمسة مطلوبين في الديوانية وكالة خطوة برس.

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