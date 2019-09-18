في مذكرة رسمية.. طهران تحذر واشنطن برد فوري وقوي على أي عدوان ضدها

2019/09/18 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – متابعة

اكدت الجمهورية الاسلامية الايرانية، في مذكرة رسمية الى السفارة السويسرية الراعية لمصالح امريكا في طهران بانها سترد ردا قاسيا وبشكل فوري على

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