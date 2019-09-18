2019/09/18 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العهد نيوز- بغداد

اعلنت وزارة التربية جدول الامتحانات العامة للفروع والتخصصات المهنية للعام الدراسي 2018-2019 ( الدور الثالث ) .

وقالبيان للوزارة، تلقته، العهد نيوز، اليوم الاربعاء،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اطلع على جدول الامتحانات العامة للفروع والتخصصات المهنية للعام الدور الثالث) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اطلع على جدول الامتحانات العامة للفروع والتخصصات المهنية للعام الدور الثالث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).