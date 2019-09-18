2019/09/18 | 12:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالأرقام..



الاعلام الامني يكشف كذب داعش مجددا

أكدت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، أن ما تسمى بوكالة أعماق

التابعة لعصابات داعش الإرهابية مستمرة في نشر الاخبار الكاذبة.

وذكرت الخلية في بيان ، "مازالت ما تسمى وكالة أعماق تروج للأخبار

الكاذبة وترسم وهما للإرهابيين هذه الوكالة المرتبطة بالمجرم

البغدادي الذي يصدق كذبها والاوهام الإعلامية التي ترسمها".

وأضاف البيان، "من خلال المتابعة المستمرة لهذه الوكالة تبين أن

نسبة ٨١ بالمئة من هذه الاخبار كاذبة وان النسبة المتبقية من

الاخبار ليست ذات قيمة وذلك للفترة من ٢٩ اب ولغاية ١١ من أيلول

الجاري، كما مبين في المرفق ادناه".

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