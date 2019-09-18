الصندوق العراقي للتنمية الخارجية يعود لصناديق التمويل العربية بعد انقطاع 30 عاما

2019/09/18 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن الصندوق العراقي للتنمية الخارجية، الاربعاء، عن عودته الى صناديق التمويل العربية بعد انقطاع 30 عاما .

وقال الصندوق التابع لوزارة المالية في بيان تلقت السومرية نيوز انه " الصندوق العراقي للتنمية الخارجية شارك في الاجتماع الدوري ٨٤ لمؤسسات مجموعة التنسيق التابعة للصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والذي عقد في مدينة الكويت، حيث ترأس وفد الصندوق حسين جابر الخاقاني معاون مدير عام الصندوق العراقي"، مبينا ان "ذلك جاءبعد انقطاع طويل امتد الى ٣٠ عاماً منذ عام ١٩٨٩".

وتابع ان "ذلك يعد انجازا اقتصاديا بعد عودته لحاضنته العربية"، مشيرا الى انه "سيكون عاملا من عوامل دعم ونجاح صناديق التمويل العربية في تحقيق اهدافها بتقديم الاسناد لمشاريع التنمية الاقتصادية".

وصندوق العراق للتنمية الخارجية يقوم بمنح المشروعات الإنمائية في الأقطار العربية والبلدان النامية قروض متوسطة وبعيدة وتوظيف الأموال العامة والخاصة بما يكفل تطور التنمية الاقتصادية.





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