النفط ينخفض بعد اطمئنان المستهلكين على عودة الإنتاج السعودي

2019/09/18 | 13:00

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

انخفضت أسعار النفط في السوق العالمية، اليوم الأربعاء، ٥٠ سنتا بعد اطمئنان المستهلكين على عودة الانتاج السعودي إلى وضعه الطبيعي بالإضافة لعدم التزام بعض الدول باتفاق خفض الإنتاج الذي اقرته أوبك + وزيادة انتاج النفط الصخري.





وفي الساعة الثانية والنصف مساءا بتوقيت العراق، سجل نفط برنت انخفاضا بنسبة ٠.٧٣٪ مما يعادل ٥٠ سنتا ليصل إلى ٦٤.٠٥ دولارا للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس انخفاض بنسبة ٠.٦٨٪ ليصل إلى سعر ٥٨.٧ دولارا.





وتشير التقارير الدولية إلى أن أسعار النفط ستعود إلى اقل من ٦٠ دولارا بعد استعادة السعودية لجميع انتاجها الذي فقدته خلال القصف على شركة أرامكو.





واكد مختصون ان عدم التزام نيجريا في اتفاق أوبك + بالإضافة إلى اطمئنان المستهلكين من عودة الإنتاج السعودي خلال الشهر المقبل إلى سابقه بالإضافة إلى زيادة النفط الصخري سيؤدي إلى انخفاض أسعار النفط.





وافتتح خام برنت صباح اليوم مرتفعا عند ٦٤.٥٥ دولارا للبرميل.





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