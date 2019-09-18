2019/09/18 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت مديرية التربية والتعليم في هيئة الحشد الشعبي، الأربعاء، آليات التقديم إلى الجامعات والمعاهد للمقاتلين التابعين لهيئة الحشد الشعبي.مدير قسم التعليم الجامعي في مديرية التربية والتعليم في هيئة الحشد الشعبي محسن علي الحكيم الذي أجرت معه مراسلتنا لقاء اوضح بعض النقاط بهذا الخصوص.س/ ما الهدف من فتح الدراسات في الجامعات والمعاهد لمقاتلي الحشد الشعبي؟

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مديرية التربية والتعليم في الحشد توضح آليات التقديم إلى الجامعات والمعاهد للمقاتلين التابعين للهيئة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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