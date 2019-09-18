الحشد والجيش يشرعان باليوم الثالث من عملية إرادة النصر الخامسة غرب الأنبار

2019/09/18 | 13:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي قاسم مصلح انطلاق اليوم الثالث من عملية ارادة النصر الخامسة غرب المحافظة وصولا الى الحدود العراقية السعودية .وقال مصلح إنه ” في الساعة (6:00) باشرت قوات الحشد الشعبي والجيش العراقي في اليوم الثالث من عمليات إرادة النصر الخامسة مستهدفة عددا من مناطق الرطبة الى منطقة عرعر الحدودية غرب […]

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